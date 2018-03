Ottawa crée une agence pour attirer les investissements

Photo: Christopher Katsarov La Presse canadienne

Ottawa — Le gouvernement fédéral crée une nouvelle agence pour attirer et accroître l’investissement direct étranger au Canada. Le ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne, a annoncé lundi que cette nouvelle agence, Investir au Canada, serait dirigée par Ian McKay, un ancien conseiller ministériel dans les gouvernements libéraux de Jean Chrétien et de Paul Martin, au début des années 2000. M. McKay a été directeur national du Parti libéral du Canada de 2010 à 2013 ; il était depuis directeur général de la Commission économique de Vancouver. M. McKay a déjà présidé l’organisme Canada en tête, une alliance d’une douzaine de grandes villes oeuvrant pour le développement économique et l’attraction de l’investissement direct étranger au Canada, justement. Le conseil d’administration de la nouvelle agence sera présidé par l’homme d’affaires montréalais Mitch Garber, qui est notamment président du Cirque du Soleil. Ottawa consacre à l’agence un budget de 218 millions pour les cinq prochaines années.