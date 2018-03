Panne informatique majeure chez Air Canada

Les systèmes aux aéroports, à l’enregistrement et aux Centres de services sont de nouveau fonctionnels. Quelques retards de vol sont prévus, mais nous sommes à acheminer tout le monde. Vérifiez l’état de votre vol avant d’aller à l’aéroport. Merci à tous pour votre patience. — Air Canada (@AirCanada) 12 mars 2018

Air Canada a annoncé que la panne informatique généralisée qui paralysait ses centres de services d'enregistrement est maintenant terminée.

Le transporteur aérien avait indiqué lundi midi que son site internet éprouvait des difficultés techniques et qu’il n’était pas possible d’effectuer une réservation en ligne ni de s’enregistrer pour un vol.

Nous avons une interruption de service à nos centres de services et https://t.co/9y0kvWG2OP. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient. Nous prenons les mesures nécessaires afin de rétablir le service le plus rapidement possible. Nous vous remercions de votre patience. — Air Canada (@AirCanada) 12 mars 2018

@AirCanada is currently experiencing an IT issue which is affecting flight schedules. Please contact a desk agent for assistance. — Toronto Pearson (@TorontoPearson) 12 mars 2018



Note for all travellers flying out of YVR on @AirCanada today. Airline system outage is impacting flights nationwide. We appreciate everybody's patience. Updates will be provided here: https://t.co/RV1SNqnQi3 — Vancouver Airport (@yvrairport) 12 mars 2018

When @aircanada has a meltdown. At least 2000 people in the lineup in Montreal. pic.twitter.com/Yy5OKhZP0D — Marian Donnelly (@mariandonnelly) 12 mars 2018

L'aéroport international Pearson de Toronto et celui de Vancouver ont confirmé sur Twitter qu'une panne affectait le système de réservation des vols avec Air Canada.Sur les réseaux sociaux, des voyageurs ont quant à eux fait part de leur incapacité à s’enregistrer en ligne ou en personne dans les aéroports. La panne empêchait également le bon fonctionnement de l’embarquement et les avions demeuraient cloués au sol.



L’enregistrement des passagers à l’aéroport Montréal-Trudeau a dû être effectuée manuellement, a déclaré une porte-parole d’Aéroports de Montréal, Marie-Claude Desgagnés, vers 13h30. En début d’après-midi, seulement six vols étaient retardés à Montréal-Trudeau, a précisé Mme Desgagnés.



« Tous les gens attendent en ligne, toutes destinations confondues. Ils ont commencé à enregistrer les voyageurs à la main comme la vieille méthode….», a témoigné de son côté Nicole Denis, qui attendait aussi son vol.



L'aéroport de Calgary a aussi indiqué sur son compte Twitter que « les passagers doivent être enregistrés manuellement, ce qui cause un peu de congestion au terminal ».