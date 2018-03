Légère hausse du taux de chômage au Québec

Le taux de chômage a monté à 5,6 % au Québec en février, une hausse de 0,2 point de pourcentage, a indiqué vendredi Statistique Canada.

À l’échelle du Canada, il a diminué de 0,1 point pour s’établir à 5,8 % en février. L’emploi a également peu varié (+15 000).

Par rapport à 12 mois plus tôt, l’emploi a augmenté de 283 000 – ou de 1,5 % – d’un océan à l’autre. Cette hausse est entièrement attribuée au travail à temps plein (+ 283 000 ou +1,9 %), le travail à temps partiel n’ayant connu aucune variation. Au cours de la même période, le nombre d’heures travaillées s’est accru de 3,2 %.

L’emploi a peu varié en Ontario et au Québec. Comparativement à 12 mois plus tôt, l’emploi a progressé de 114 000 (+1,6 %) en Ontario et de 74 000 (+1,8 %) au Québec. Le taux de chômage a reculé de 0,7 point de pourcentage en Ontario et de 0,8 point de pourcentage au Québec sur la même période.

À l’échelle du pays, l’emploi a progressé dans plusieurs secteurs, notamment celui des soins de santé et de l’assistance sociale. Parallèlement, il a baissé dans un certain nombre d’autres secteurs, y compris le commerce de gros et de détail et le secteur de la fabrication.

Le nombre d’employés a augmenté dans le secteur public, alors qu’il est demeuré stable dans le secteur privé. Par contre, le nombre de travailleurs autonomes a diminué.

Le chômage américain reste inchangé

Du côté des États-Unis, le taux de chômage est demeuré inchangé à 4,1 % en février, même si les employeurs du pays ont embauché 313 000 personnes.

Il s’agit d’un sommet des embauches depuis juillet 2016.

Le département du Travail a dit que les salaires se sont appréciés de 2,6 % entre janvier et février.

La poussée au chapitre des emplois démontre probablement que les entreprises croient que la réforme fiscale de l’administration Trump stimulera la croissance.

Les consommateurs semblent eux aussi optimistes, puisque la réforme fiscale a dopé leurs revenus après impôts le mois dernier.