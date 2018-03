Le Fonds de placement immobilier Cominar accélère son virage amorcé l’an dernier en remaniant son conseil et ses pratiques de gouvernance tout en se rapprochant de Montréal, en plus de réévaluer sa relation d’affaires avec le Groupe Dallaire. En dévoilant sa stratégie visant à créer un « Cominar 2.0 » jeudi, le président et chef de la direction du gestionnaire immobilier, Sylvain Cossette, a également annoncé une baisse de 35 % de la distribution mensuelle. « C’est une phase initiale de transformation, a-t-il expliqué au cours d’un entretien avec La Presse canadienne après le dévoilement des résultats du quatrième trimestre. C’est mon empreinte et ma vision. C’est notre chemin vers la croissance. » Quant à sa performance au quatrième trimestre terminé le 31 décembre, Cominar a affiché une perte nette de 581 millions, alors qu’à la même période, l’an dernier, son bénéfice net avait été de 23,3 millions. Pour l’exercice, la perte nette de Cominar s’est chiffrée à 391,7 millions, par rapport à un profit net de 241,7 millions au cours de l’exercice précédent. Les produits d’exploitation ont reculé de 3,63 %, à 835,4 millions.