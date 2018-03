Donald Trump attise les désapprobations, même au sein de son parti

La décision est tombée. Washington imposera des taxes sur les importations d’acier et d’aluminium aux États-Unis. Au plus grand désarroi des partenaires commerciaux des États-Unis, et sous le désaveu observé au sein même du Parti républicain.

Le président américain, Donald Trump, avait pourtant adouci le ton en matinée jeudi en promettant que les taxes à l’importation sur l’acier et l’aluminium seraient « très équitables ». Il avait évoqué de possibles exemptions pour le Mexique, le Canada, l’Australie et « d’autres » pays.

Dans le cas du Canada — plus gros fournisseur d’acier et d’aluminium aux États-Unis — et du Mexique, l’assouplissement de Washington était conditionnel au bon déroulement de l’actuelle renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), lire à des négociations allant dans le sens des intérêts américains. Donald Trump le répétait jeudi : « Si nous trouvons un accord, il est très probable que nous n’imposerons pas de taxes à ces deux pays », avait-il écrit sur Twitter. Il a confirmé, lors d’un point de presse, que tout dépendra de l’issue des négociations en cours sur l’ALENA. Washington ouvre également la porte à d’autres exemptions, selon les discussions que les pays concernés auront avec les États-Unis.

Dans son allocution, le président américain a associé les pratiques commerciales de ses partenaires à une « agression contre [son] pays », justifiant ainsi son argumentaire évoquant la survie d’une industrie au nom de la sécurité militaire du pays. « L’industrie américaine de l’acier et de l’aluminium a été dévastée par des pratiques commerciales étrangères agressives », a-t-il dénoncé.

En réaction immédiate, le président républicain de la Chambre des représentants américaine, Paul Ryan, a réitéré son désaveu. « Je suis en désaccord avec cette décision et j’en crains les conséquences imprévues », a-t-il écrit dans un communiqué. Un sénateur républicain a pour sa part annoncé le dépôt prochain d’une proposition de loi visant à annuler ces taxes. « Les guerres commerciales ne sont jamais gagnées, elles sont toujours perdues », a-t-il déclaré.

Un autre républicain n’a pas mâché ses mots, qualifiant la signature du décret de « malavisée » et « malheureuse ». « C’est une augmentation d’impôt sur les industriels, salariés et consommateurs américains », a décrié le président de la Commission des finances du Sénat, Orrin Hatch, fervent promoteur du libre-échange et jusqu’ici ami affiché du locataire de la Maison-Blanche.

Chez les partenaires commerciaux, Pékin avait indiqué un peu plus tôt que sa réponse serait « appropriée et nécessaire »… « Dans notre époque mondialisée, ceux qui recourent à la guerre commerciale choisissent le mauvais remède, ils ne feront que pénaliser les autres tout en se pénalisant eux-mêmes », a souligné le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi. En Europe, dans la foulée des préparatifs entourant la riposte, le commissaire européen prenait le contre-pied de Donald Trump en martelant qu’une guerre commerciale est facile à perdre.

Réactions au Canada

Au Canada, le Conseil du patronat du Québec a fait part d’un « soulagement momentané ». Le p.-d.g. Yves-Thomas Dorval s’en est pris à la stratégie de la Maison-Blanche. « Même si le gouvernement Trump épargne le Canada pour le moment, le contexte et les conditions dans lesquels ces menaces sont brandies sont inacceptables. » La Fédération des chambres de commerce du Québec a pour sa part associé l’exemption conditionnelle du Canada à la surtaxe à un chantage. « La renégociation de l’ALENA ne doit pas servir à pénaliser des secteurs », peut-on lire dans le communiqué.