Airbus: jusqu’à 3700 postes affectés

Photo: Pascal Pavani Agence France-Presse

Paris — La réorganisation de la production des appareils A380 et A400M de l’avionneur européen Airbus affectera jusqu’à 3700 postes en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne, a annoncé mercredi la direction, un syndicat affirmant que les postes seront supprimés. « Airbus s’engage à gérer toute implication sociale de manière responsable », a fait savoir l’avionneur dans un communiqué, dans lequel il confirme la réduction à six appareils par an de la production de l’A380 et à huit celle de l’avion de transport militaire A400M à compter de 2020.