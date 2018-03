Le déficit commercial du Canada recule à 1,9 milliard de dollars

Ottawa — Le déficit commercial de marchandises du Canada avec le monde s’est chiffré à 1,9 milliard $ en janvier, un rétrécissement par rapport au déficit de 3,1 milliards $ enregistré en décembre, a indiqué mercredi Statistique Canada.

Les importations ont diminué de 4,3 %, notamment sous l’effet d’une baisse des importations de machines, matériel et pièces industriels. Les exportations ont fléchi de 2,1 %, principalement en raison d’une baisse des exportations d’automobiles et camions légers, selon l’agence fédérale.

Les exportations vers les pays autres que les États-Unis ont légèrement augmenté de 0,4 % pour se situer à 11,8 milliards $ en janvier. La hausse des exportations à destination du Royaume-Uni (or sous forme brute) a été en grande partie contrebalancée par la baisse des exportations vers l’Espagne et la Chine (graines oléagineuses) ainsi que vers la Turquie (charbon).

Par conséquent, le déficit commercial de marchandises du Canada avec les pays autres que les États-Unis s’est réduit, passant de 6,6 milliards $ en décembre à 5 milliards $ en janvier.

Les exportations vers les États-Unis ont diminué de 2,9 % pour se situer à 34,1 milliards $, surtout en raison de baisses des exportations d’automobiles et camions légers ainsi que d’aéronefs. Les importations en provenance des États-Unis ont fléchi de 1,8 % pour se chiffrer à 30,9 milliards $, principalement sous l’effet de plus faibles importations de machines et matériel pour l’exploitation forestière, minière et de construction.

L’excédent commercial du Canada avec les États-Unis s’est donc rétréci, passant de 3,6 milliards $ en décembre à 3,1 milliards $ en janvier.

Déficit accru aux États-Unis

Le déficit commercial des États-Unis a connu une nouvelle poussée en janvier, notamment vis-à-vis de la Chine, pour atteindre son plus haut niveau en plus de 9 ans, a annoncé mercredi (BIEN mercredi) le département du Commerce.

Le solde, chroniquement déficitaire, des échanges des États-Unis avec le reste du monde s’est creusé de 5 % en un mois pour s’établir à 56,6 milliards de dollars, supérieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur 55 milliards. Le déficit de janvier « est le plus élevé depuis octobre 2008 », a précisé la même source.

Ces nouvelles données ne sont pas de nature à tempérer Donald Trump dans ses velléités protectionnistes pour tenter de contenir le déficit commercial des États-Unis. Il s’apprête à promulguer de fortes taxes sur les importations d’acier et d’aluminium, ce qui a conduit son principal conseiller économique à la démission mardi.