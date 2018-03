Papier journal: nouvelle tentative de Résolu

Photo: iStock

À quelques jours d’une décision qui pourrait une fois de plus taxer les exportations de papier journal et de papiers d’impression aux États-Unis, Produits forestiers Résolu y est allé d’une nouvelle tentative dans l’espoir de convaincre le département du Commerce d’épargner l’industrie. Après avoir annoncé des droits préliminaires compensatoires oscillant entre 0,65 et 9,93 % en janvier, Washington devrait faire savoir, en début de semaine prochaine, si des droits antidumping seront imposés. Ces tarifs frontaliers font bondir le prix des exportations canadiennes et touchent, selon le gouvernement Couillard, 10 usines québécoises de Résolu, Kruger et Papiers White Birch, qui comptent quelque 2000 employés. Résolu a notamment fait valoir qu’il n’y avait « aucun précédent » justifiant l’imposition de tarifs supplémentaires afin de favoriser une seule entreprise ayant déposé la plainte — la North Pacific Paper Company (Norpac), qui exploite une usine d’environ 260 travailleurs dans l’État de Washington.