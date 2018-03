Nouvelle présidente chez Ivanhoé

Ivanhoé Cambridge a annoncé que Nathalie Palladitcheff est promue présidente d’Ivanhoé Cambridge et qu’Alfonso Graceffa est nommé chef des unités d’affaires. Tous les deux relèveront de Daniel Fournier, président du conseil et chef de la direction d’Ivanhoé Cambridge, filiale immobilière de la Caisse de dépôt. Nathalie Palladitcheff cumule plus de 25 ans d’expérience en immobilier et en finance. Elle s’est jointe à Ivanhoé Cambridge comme vice-présidente exécutive et chef des finances en avril 2015.