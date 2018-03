Fondaction dans le meuble québécois

Fondaction a annoncé un investissement de 6 millions dans G2MC, une entreprise spécialisée dans la vente au détail de meubles « qui offre une vitrine d’exception aux produits conçus et fabriqués au Québec. G2MC regroupe les bannières Jardins de ville, Maison Corbeil, la Galerie du meuble et Must société ». L’entreprise regroupe quelque 400 employés. Elle « travaille actuellement au développement d’une plateforme en ligne et à l’ouverture de boutiques supplémentaires à l’extérieur du Québec », peut-on lire dans le communiqué.