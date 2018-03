Près de 2 % de femmes dans la construction

L’industrie de la construction au Québec comptait, en 2017, 505 travailleuses de plus qu’en 2016 — un progrès, certes, mais la Commission de la construction veut plus. La Commission de la construction a rappelé l’objectif que s’est donné l’industrie d’atteindre « au moins 3 % » de femmes d’ici la fin de l’année 2018. On en est donc à la deuxième année d’un plan de trois ans. Selon les données les plus récentes, à la fin de l’année 2017, l’industrie comptait 1,91 % de femmes. Ce sont donc environ 3000 travailleuses actives dans les chantiers de construction du Québec. « On est parti de 1,2 ou 1,3 % », a fait valoir la p.-d.g. de la CCQ, Diane Lemieux. Et encore, faut les y retenir. Car plusieurs finissent par quitter le marché du travail ou même le centre de formation professionnelle. Après avoir mené un sondage, la CCQ a compris que les départs de femmes étaient principalement dus au climat de travail — harcèlement, blagues déplacées, hostilité et autres.