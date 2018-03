La Grèce renoue avec la croissance

Athènes — La Grèce a renoué avec la croissance en 2017, son PIB ayant progressé de 1,4 % sur un an, selon une première estimation publiée lundi par l’Autorité grecque des statistiques. Ce résultat confirme les prévisions du budget de l’État grec et celles des créanciers du pays (Union européenne et Fonds monétaire international) faisant état en 2017 de la reprise de l’économie grecque après une récession inédite de huit ans. Le pays, toujours surendetté, a perdu un quart de son PIB du fait des politiques d’austérité ayant accompagné les trois prêts successifs qui lui ont été consentis pour assurer son sauvetage financier.