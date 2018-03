L’économie canadienne réduit sa cadence en fin d’année

L’économie canadienne a progressé au rythme annualisé de 1,7 % pendant les trois derniers mois de 2017, la cadence plus rapide des premiers mois de l’année s’étant atténuée un peu plus, a indiqué vendredi Statistique Canada.

Dans l’ensemble, la croissance du quatrième trimestre s’est avérée plus importante que celle du troisième trimestre, qui a été révisée à la baisse pour s’établir à 1,5 %, en rythme annualisé, plutôt qu’à 1,7 %. Pour l’année, les plus récentes données de l’agence fédérale sur le PIB montrent que l’économie a crû de 3 % pour l’ensemble de 2017 — une performance bien plus solide que celle de 2016, qui avait vu une croissance de 1,4 %.

Selon l’économiste en chef de la Banque de Montréal, Doug Porter, le solide contenu du rapport sur le quatrième trimestre, comme les chiffres sur les investissements des entreprises et les dépenses des ménages, lui a donné un « halo un peu plus rose. Le principal message, cependant, est que l’excitante croissance du milieu de 2016 au milieu de 2017 est maintenant vraiment chose du passé, et l’économie a renoué avec la corvée consistant à galérer pour produire quelque chose plus près de son potentiel d’environ 2 % », a écrit M. Porter dans une note à ses clients.

Pour l’ensemble de 2017, Statistique Canada a indiqué que les dépenses des ménages avaient facilement fait la plus grande contribution à la croissance, suivies par l’investissement en stocks des entreprises. Les exportations ont aussi progressé pour une deuxième année de suite, avec des gains tant du côté des biens que de celui des services. « Cette hausse s’est concentrée au cours des deux premiers trimestres de 2017, pour ensuite ralentir vers la fin de l’année », a précisé le rapport.

La croissance de 3 % pour 2017 est conforme à la prévision des économistes du secteur privé qui se trouvait dans le budget fédéral de mardi. Le budget du ministre Bill Morneau visait aussi une croissance du PIB de 2,2 % en 2018 et de 1,6 % pour l’année suivante. Selon Craig Alexander, économiste en chef du Conference Board du Canada, le pays a affiché la plus forte croissance des membres du G7 l’an dernier, mais il a perdu son élan et entame 2018 sur une note de faiblesse, tandis que plusieurs incertitudes se présentent. « Le refroidissement de la croissance canadienne survient à un moment où une série de risques à la baisse pour l’économie nationale proviennent de l’étranger, particulièrement en ce qui a trait à la politique commerciale et fiscale des États-Unis », a souligné M. Alexander dans une déclaration, en référence aux craintes associées aux baisses d’impôts des entreprises américaines et à la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

Statistique Canada a indiqué jeudi que les investissements étrangers directs au Canada avaient atteint 33,8 milliards en 2017, ce qui représentait leur plus faible niveau depuis 2010. Ces investissements avaient atteint en 2007 le niveau record de 126,1 milliards.