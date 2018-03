Jean Charest à la tête d’un organisme Canada-Émirats

L’ex-premier ministre du Québec Jean Charest est nommé coprésident du conseil d’un organisme regroupant des chefs d’entreprise du Canada et des Émirats arabes unis. Le « Canada-UAE Business Council » travaille de concert avec des partenaires du secteur public, du secteur privé et de la société civile pour faire la promotion de la relation bilatérale et des occasions d’affaires entre les deux pays. Depuis son retrait de la politique, M. Charest est associé au bureau de Montréal du cabinet d’avocats McCarthy Tétrault. Le Canada-UAE Business Council, créé en 2013, est établi à Toronto. ll est dirigé depuis septembre par l’homme d’affaires canadien Mustafa Sahin.