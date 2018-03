Fiera Capital achète en Asie

Corporation Fiera Capital effectue une acquisition en Asie en mettant la main sur la société de placements Clearwater Capital Partners, établie à Hong Kong, dans le cadre d’une transaction pouvant atteindre 65 millions $US. La firme québécoise a expliqué jeudi que l’actif sous gestion de 1,4 milliard $US de Clearwater serait ajouté à sa division des stratégies de placement privé alternatives. Fondée en 2001, Clearwater compte cinq bureaux à Hong Kong, à Singapour, à Séoul, à Mumbai et dans l’État du Connecticut aux États-Unis. La firme se spécialise dans les prêts directs, le crédit fragilisé et en difficulté, et les situations spéciales. Fiera Capital, dont le siège social est à Montréal, compte 600 employés répartis dans ses bureaux au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni ainsi qu’en Allemagne. En date du 31 décembre, son actif sous gestion s’élevait à plus de 128 milliards.