Le chômage de la zone euro à son plus bas

Londres — Le taux de chômage au sein des 19 pays de la zone euro est tombé à son plus bas en un peu plus de neuf ans, grâce à la robustesse de la croissance économique. L’agence statistique officielle Eurostat a témoigné jeudi d’un taux de chômage de 8,6 % en janvier, soit une performance identique à celle du mois de décembre. Il s’agit du taux de chômage le plus faible depuis décembre 2008, quand le chômage a explosé dans la foulée de la crise financière mondiale et de la récession qui a suivi.