Le Canada subit un déclin de l’investissement direct étranger

Le Canada souffre d’un manque d’investissement direct étranger. L’incertitude nourrie par la renégociation de l’ALENA et la prolifération des différends commerciaux avec les États-Unis pourrait faire sentir ses effets.

Selon les données d’E & B Data, l’investissement étranger au Canada en 2017 se situait à 10 % sous le niveau atteint lors du sommet de 2013 dans les secteurs industriels. Si le déclin avant 2017 était largement limité aux industries extractives, minières et pétrolières en tête, l’assèchement atteint désormais le secteur manufacturier. Et la firme d’études économiques et fiscales de se demander : « Serait-ce le résultat de la réforme fiscale américaine qui se préparait et des menaces commerciales qui se multiplient du côté des États-Unis ? »

E & B rappelle qu’avant 2017, la chute de l’investissement direct étranger était plutôt associée à des projets pétroliers et miniers mis en suspens. « Ce manque d’enthousiasme n’est plus limité aux secteurs des ressources naturelles et affecte maintenant les autres secteurs industriels tels que le matériel de transport et la haute technologie. » Selon les données de la firme, l’investissement direct étranger dans les secteurs manufacturiers se chiffrait, en moyenne, à 6 milliards de dollars par année entre 2013 et 2016. Il est tombé à 4 milliards l’an dernier.

Plus dommageable encore, ce déclin touche les dépenses d’immobilisation des investisseurs canadiens. Un repli d’autant plus surprenant qu’à 85 %, le taux d’utilisation des capacités industrielles a atteint, au troisième trimestre de 2017, son niveau le plus élevé des dix dernières années, a souligné Statistique Canada.

Au lieu d’investir dans leur machinerie et équipement, les entreprises canadiennes ont donc préféré embaucher du personnel. Dans une note d’analyse, l’économiste principal du Mouvement Desjardins, Benoit P. Durocher, parle d’une forte création d’emplois répertoriée depuis quelques trimestres. Par ricochet, le taux de chômage a rejoint son creux historique (depuis 1976) en décembre dernier à seulement 5,8 %. « Dans ces conditions, le nombre de chômeurs a aussi diminué au pays, passant de 1 357 900 en novembre 2016 à 1 209 100 en novembre 2017. Il s’agit d’une réduction de plus de 10 %. »

Protectionnisme américain

Mais de là à conclure que cette disette de l’investissement est le reflet du protectionnisme américain… E & B constate que l’investissement manufacturier aux États-Unis n’est pas plus vigoureux, quoique les données officielles américaines datent de 2015.

À titre d’illustration, « le secteur automobile ne connaît qu’une activité moyenne en matière d’investissement. Les annonces faites dans ce secteur en 2017 par les grands assembleurs automobiles, à grands éclats de relations publiques, n’ont été souvent que des réannonces de projets annoncés antérieurement, et ne visaient qu’à amadouer le gouvernement en place ».

La firme souligne également que l’utilisation de la capacité industrielle américaine souffre d’une sous-utilisation chronique, avec un taux de 77 % (en moyenne annuelle) en 2017, inférieur à celui de 81 % mesuré dix ans plus tôt, avant la Grande Récession.

« Ce calme apparent est-il celui qui précède un rééquilibrage du système de production nord-américain, en faveur des États-Unis ? Ou serait-ce que les investisseurs industriels anticipent la fin de ce qui devrait être bientôt la plus longue période de croissance de l’économie américaine ? » demande E & B, qui précise que le record de durée de croissance ininterrompue du PIB américain sera franchi cet été.