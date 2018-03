Les exportations du Québec terminent l’année sur une bonne note

Le Québec a connu une bonne fin d’année en matière d’exportations, avec une forte poussée en décembre.

Les exportations à l’étranger du Québec ont augmenté de 2 % en 2017, comparativement à une hausse de 1,4 % au niveau canadien. Pour décembre seulement, la progression a été de 5,3 %, sous le coup d’exportations d’aéronefs, alors que les exportations canadiennes empruntaient le chemin inverse, avec un recul de 1,9 %.

Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec, les exportations vers les États-Unis ont augmenté de 5,6 % en 2017. Leur part dans les exportations québécoises était de 70,8 %, soit une baisse de 0,2 point de pourcentage en regard de 2016. Vers l’Europe, elles ont progressé de 7,3 % en 2017 pour représenter 13,6 % du total québécois, une part en hausse de 0,2 point de pourcentage en regard de 2016. Celles dirigées vers l’Asie affichaient une hausse de 4,4 %, pour compter 8,6 % du total québécois, une part en baisse de 0,1 point de pourcentage.

Pour leur part, les importations du Québec venant de l’étranger ont augmenté de 3,5 % en 2017, contre une hausse de 4,9 % à l’échelle canadienne. Au total en 2017, le volume des exportations à l’étranger atteint 75,8 milliards et celui des importations, 80,2 milliards.

« L’année 2017 s’est bien terminée pour les exportations internationales, mais la progression annuelle s’avère toutefois modeste compte tenu de la bonne performance de l’économie mondiale. La valeur des expéditions vers les États-Unis, l’Europe et l’Asie est certes à la hausse, mais celle-ci s’appuie en grande partie sur des augmentations de prix », a noté Hélène Bégin, qui ajoute : « Le fait que les exportations du Québec soient mieux diversifiées géographiquement qu’il y a quelques années est un atout, mais des efforts restent à faire pour profiter davantage de la conjoncture positive au niveau international. »

L’économiste principale au Mouvement Desjardins prévoit que l’année 2018 devrait être plus favorable alors qu’une accélération de l’économie américaine est prévue, tandis que la zone euro et l’Asie maintiendront une bonne cadence. « La menace d’une taxe américaine sur l’aluminium, principal produit d’exportation du Québec, ajoute toutefois de l’incertitude, en plus des négociations de l’Accord de libre-échange nord-américain qui se poursuivent. »