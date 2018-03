Torstar en bonne position pour investir dans sa transformation

L’éditeur Torstar est en bonne position pour investir dans la transformation de ses activités grâce à ses solides liquidités, à la réduction de ses coûts d’exploitation et aux synergies liées à l’acquisition de plusieurs journaux de Postmedia, a indiqué mercredi son chef de la direction, John Boynton.

M. Boynton, qui s’est joint à Torstar en mars 2017 après avoir occupé des postes de direction chez Aimia et Rogers Communications, a précisé que l’éditeur pouvait compter sur une encaisse non affectée de 71,4 millions et qu’il n’avait aucune dette bancaire à la fin de 2017. Ce total comprenait 23,6 millions générés lors des trois derniers mois de l’an dernier, une réduction des coûts d’exploitation dans la division de l’imprimé de Torstar ayant contrebalancé un déclin de 10 % de ses revenus.

Torstar et Postmedia ont annoncé le 27 novembre s’être échangé un total de 41 publications, précisant qu’ils cesseraient d’éditer la majorité d’entre elles, ce qui a entraîné la disparition de 291 emplois. M. Boynton a répété mercredi que l’entente permettrait d’augmenter l’efficacité opérationnelle et d’améliorer les bénéfices d’exploitation annuels d’entre 5 et 7 millions. Il a estimé que l’échange de journaux réduirait les revenus de Torstar, mais augmenterait ses profits.

Plus tôt mercredi, Torstar a affiché un bénéfice net de 8,65 millions pour son quatrième trimestre, soit 11 ¢ par action. En comparaison, elle avait engrangé un bénéfice de 1,26 million, soit 1 ¢ par action, pour la même période un an plus tôt — pendant laquelle Torstar avait enregistré des dépréciations d’actifs hors trésorerie liées à sa coentreprise Workopolis et à sa division Metroland Media. Le bénéfice ajusté a atteint 32 ¢ par action, en regard de celui de 16 ¢ par action. Le bénéfice d’exploitation de l’éditeur torontois s’est chiffré à 169,3 millions, en baisse par rapport à celui de 188,4 millions du quatrième trimestre de 2016.

Torstar détient un investissement dans La Presse canadienne.