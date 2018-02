Des franchisés menacent Tim Hortons

Photo: Shaun Lowe Getty Images

Toronto — Une association représentant 70 % des franchisés de la chaîne de cafés Tim Hortons a menacé sa société mère d’entreprendre une poursuite en justice après qu’un virus informatique eut causé des pannes intermittentes de caisses enregistreuses. Le récent virus aurait causé « des fermetures des restaurants partielles et complètes », forçant les franchisés à payer leurs employés qui ne pouvaient pas travailler et entraînant la perte de revenus et de produits périssables. La lettre demande un dédommagement pour les pertes encourues et des réponses à une longue liste de questions. Celles-ci portent notamment sur les causes des pannes, les mesures qui auraient pu être prises pour les éviter et celles qui devraient être prises plus tard pour parer des attaques semblables. Tim Hortons a assuré que les données personnelles et les informations de cartes de crédit de ses consommateurs n’avaient pas été compromises.