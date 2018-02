Possible accélération de la hausse des taux d’intérêt aux États-Unis

L’économie américaine se porte encore mieux qu’on le pensait il y a deux mois à peine, a déclaré mardi le nouveau président de la Fed, laissant croire que la hausse des taux d’intérêt de la banque centrale américaine pourrait aussi être plus rapide que prévu.

La comparution de Jerome Powell devant un comité de la Chambre des représentants du Congrès américain était sa première sortie publique depuis qu’il a succédé à Janet Yellen à la tête de la Réserve fédérale américaine au début du mois. Disant vouloir s’inscrire dans la continuité des politiques de sa prédecesseure, il a refusé de dire si la vigueur de l’économie et les risques d’inflation allaient forcer cette année son institution à aller au-delà des trois hausses d’un quart de point de pourcentage de son taux directeur qu’elle entrevoyait encore au mois de décembre.

« Mon appréciation personnelle de l’orientation économique s’est renforcée depuis décembre, a-t-il néanmoins expliqué. Les vents contraires des dernières années se sont transformés en vents favorables. […] Ce que l’on voit, c’est une amélioration de l’économie, un renforcement continu du marché de l’emploi, des signes, selon moi, que l’inflation remonte à sa cible [de 2 %], une plus forte croissance à l’étranger et une politique budgétaire plus stimulante. »

Jerome « Jay » Powell présidera sa première réunion du comité monétaire de la Fed les 20 et 21 mars. Dévoilé la semaine dernière, le compte rendu de la dernière réunion du FOMC révélait que la majorité de ses membres estimaient déjà, à la fin du mois dernier, que les récentes baisses d’impôt de 1500 milliards en 10 ans du gouvernement Trump pourraient stimuler la croissance économique à court terme plus qu’escompté.

Abaissé à près de 0 % pendant la Grande Récession de 2008, le taux directeur de la Fed a lentement commencé à remonter en 2015 et se situe aujourd’hui dans une étroite fourchette de 1,25 % et 1,50 %.

L’humeur des marchés

Il n’en fallait pas plus, mardi, pour que certains, dans les marchés, y voient un indice de plus que la Fed procédera non pas à trois, comme en 2017 et comme prévu pour 2018, mais au moins à quatre hausses des taux d’intérêt cette année, sinon plus. La perspective de taux d’intérêt plus élevés et d’une politique monétaire moins stimulante a notamment eu pour effet d’augmenter l’intérêt des investisseurs dans le dollar américain en même temps qu’elle a déprimé le marché des actions. À la fin de la journée, le billet vert avait ainsi gagné 0,57 % par rapport à un panier de six autres devises, alors qu’à Wall Street, l’indice composite S&P 500 a perdu 1,27 %, ou 35,32 points, à 2744,28 points. Le marché canadien a aussi touché, bien sûr. L’indice S&P/TSX de la Bourse de Toronto a reculé de 0,28 %, ou 43,51 points, à 15 671,15 points alors que le dollar canadien a cédé par rapport à son homonyme américain 0,34 ¢US, à 78,49 ¢US.

L’entrée en fonction de Jerome Powell, au début du mois, a coïncidé avec de grandes turbulences sur les marchés. La publication de statistiques rapportant notamment des hausses de l’indice des prix à la consommation et des salaires plus importantes qu’attendu avait, encore une fois, été interprétée comme le signe d’un resserrement prochain de la politique monétaire de la Fed et avait amené des investisseurs à vendre en masse des actions, infligeant à la Bourse de New York sa pire correction en deux ans.

Cet accueil brutal des marchés boursiers n’a pas entamé sa confiance dans la solidité des marchés financiers. Les risques, a-t-il assuré, y sont « au pire modestes », bien qu’il admette que le prix de certains actifs est « élevé ».

Ancien avocat et banquier d’affaires républicain, Jerome Powell siégeait au directoire de la Fed depuis cinq ans et entame un premier mandat de président de la même durée. Rompant avec la tradition, le président Donald Trump a tenu à le voir remplacer Janet Yellen qui avait été nommée par son prédécesseur démocrate, Barack Obama. Économiste respectée, Janet Yellen était la première femme à diriger la banque centrale américaine et est devenue la première personne à ce poste en 35 ans à ne pas être reconduite pour au moins un deuxième mandat, indépendamment de sa couleur partisane.