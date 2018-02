Les liens entre MEC et Vista dénoncés par des clients

Photo: Le Devoir

Vancouver — Le patron de Mountain Equipment Co-op (MEC) affirme que l’entreprise ne veut pas précipiter une décision sur sa chaîne d’approvisionnement, après que des consommateurs sur les réseaux sociaux eurent établi le lien entre des marques vendues dans ses magasins et un important fabricant d’armes à feu aux États-Unis. La coopérative de Vancouver, spécialisée dans les articles et vêtements de plein air, vend des produits de marques appartenant à l’entreprise de l’Utah Vista Outdoor, notamment Camelbak et Bolle. Or, parmi les activités de Vista se trouvent aussi la conception, le développement et la fabrication de munitions, d’armes d’épaule et d’équipements liés, d’après son site Internet. Une pétition en ligne a été lancée sur le site Change.org pour demander à MEC de cesser de vendre les marques de Vista.