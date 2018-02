Vote de grève à l’usine Molson de Montréal

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Les 550 employés de l’usine Molson de la rue Notre-Dame à Montréal ont rejeté de peu les dernières offres que leur présentaient leurs patrons et accordé à leur syndicat le mandat de déclencher une grève si nécessaire. Adopté dimanche dans une proportion de 87 %, le mandat de grève à l’usine d’embouteillage et de livraison a été décidé dans la foulée d’un rejet des dernières propositions patronales lors d’un vote beaucoup plus serré de 52 %. Portant sur un ensemble d’enjeux dont le régime de retraite, les assurances collectives, la sous-traitance et les salaires, les négociations avaient fait l’objet, il y a deux semaines, d’une autre offre patronale, qui avait été rejetée celle-là à 57 %.