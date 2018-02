L’inflation a ralenti à 1,7% au Canada

L’inflation annuelle a ralenti à 1,7 % le mois dernier, mais la hausse des prix de base laissait entrevoir malgré tout que la Banque du Canada n’est pas près de s’éloigner de la route menant à de nouvelles hausses de taux d’intérêt.

Dans son plus récent rapport, Statistique Canada a montré que la moyenne de ses trois mesures de l’inflation de base — qui visent à éliminer l’impact des éléments dont les prix sont les plus volatils, comme ceux de l’énergie — avait avancé une fois de plus pour atteindre 1,8 % en janvier. C’est leur plus haut niveau depuis septembre 2016.

La moyenne de l’inflation de base mensuelle connaît une tendance à la hausse soutenue depuis qu’elle a reculé à 1,3 % en mai 2017. Ce mouvement permet de croire que les prix à la consommation de base ont grimpé avec le récent raffermissement de l’économie canadienne. Puisque la cible idéale de l’inflation de la banque centrale se situe à 2 %, les plus récentes données ont renforcé l’opinion des économistes qui s’attendent à ce que le gouverneur de la banque centrale, Stephen Poloz, continue à hausser graduellement son taux d’intérêt directeur. Il l’a déjà fait à trois reprises depuis l’été dernier.

Dans l’ensemble, l’inflation a reculé à 1,7 % en janvier, comparativement à celle de 1,9 % en décembre et de 2,1 % en novembre, a indiqué Statistique Canada. Pour leur part, les prix des aliments ont grimpé de 2,3 % sur un an, leur plus forte croissance depuis avril 2016. Et d’une année à l’autre, les prix de l’essence ont gagné 7,8 % le mois dernier, après avoir gagné 12,2 % en décembre.