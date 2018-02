Croissance au ralenti au Royaume-Uni

Londres — La croissance britannique a ralenti à 1,7 % en 2017, selon une nouvelle estimation qui fait apparaître un coup de frein plus marqué pour une économie frappée par les incertitudes du Brexit. Le Royaume-Uni, qui avait l’habitude d’avancer plus vite que les autres pays riches, est devenu en 2017 l’un des plus mauvais élèves du G7. Sa croissance n’avait pas été si faible depuis 2012. La hausse du PIB avait été estimée au départ à 1,8 % sur l’année écoulée, soulignait jeudi l’Office des statistiques nationales, après une croissance de 1,9 % en 2016. Ce ralentissement de l’économie est annoncé au moment où le pouvoir d’achat des ménages et l’investissement des entreprises subissent les conséquences des incertitudes du Brexit, prévu en mars 2019.