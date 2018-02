Rent-A-Car pénalisée

Ottawa — Le Bureau de la concurrence a conclu une entente par voie de consentement avec Enterprise Rent-A-Car Canada au sujet de publicités qu’il jugeait trompeuses, qui verra le locateur d’automobiles payer une pénalité de 1 million. Selon l’enquête du Bureau, les publicités d’Enterprise annonçaient des prix qu’il était impossible d’obtenir lors de la location d’un véhicule en raison de frais supplémentaires obligatoires. Ces derniers pouvaient entraîner une hausse de 6 à 48 % par rapport aux prix annoncés, a expliqué l’organisme fédéral. C’est la troisième fois que le Bureau de la concurrence punit une société pour des pratiques publicitaires semblables dans l’industrie de la location d’automobiles. En juin 2016, Avis et Budget ont payé une pénalité de 3 millions et, en avril 2017, Hertz et Dollar Thrifty ont payé une pénalité de 1,25 million.