Photo: Olivier Zuida Le Devoir

Ottawa — Après avoir enregistré trois hausses mensuelles consécutives, les ventes au détail ont baissé de 0,8 % en décembre pour se chiffrer à 49,6 milliards, a annoncé jeudi Statistique Canada. Malgré cette diminution, les ventes au détail ont augmenté de 1,5 % au cours du quatrième trimestre et de 6,7 % au cours de l’année. Les ventes ont diminué dans 6 des 11 sous-secteurs, lesquels représentaient 42 % des ventes au détail. Les ventes ont diminué dans six provinces, la baisse globale des ventes au détail ayant été en grande partie attribuable à l’Ontario (–1,6 %), qui a enregistré son premier recul en six mois. Après avoir connu deux hausses mensuelles consécutives, les ventes au Québec ont légèrement augmenté de 0,1 % en décembre, portées par la vigueur des ventes dans la RMR de Montréal (+0,5 %), qui ont augmenté pour le troisième mois consécutif.