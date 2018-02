Planet Hollywood dans les hôtels tout compris

Le Groupe de voyage Sunwing a signé un accord avec la marque internationale du divertissement Planet Hollywood afin d’assurer l’expansion de ses activités hôtelières à l’échelle mondiale. Un premier Planet Hollywood Resort, au Costa Rica, ouvrira ses portes cet automne, et un autre à Cancún, à la fin du printemps 2019. « Ces deux propriétés inaugurent l’incursion de Planet Hollywood dans la catégorie (...) des tout-compris luxueux », peut-on lire dans le communiqué. Sunwing jouera le rôle d’hôtelier principal. En plus de construire et de gérer les activités des nouveaux hôtels, le voyagiste « offrira des services de gestion et des possibilités de franchise pour de potentiels hôtels Planet Hollywood partout au monde ».