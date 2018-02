Une plateforme bitcoin poursuivie pour fraude

New York — Le gendarme américain de la Bourse a annoncé mercredi des poursuites judiciaires à l’encontre d’une ancienne plateforme d’échanges de bitcoins et de son fondateur, marquant à nouveau sa volonté de surveiller ce secteur en pleine expansion. La Securities and Exchange Commission (SEC) accuse BitFunder et son fondateur, Jon Montroll, de défaut d’enregistrement et d’escroquerie, a indiqué l’autorité de régulation dans un communiqué. Une plainte a été déposée devant un tribunal new-yorkais. BitFunder, qui a arrêté ses activités en 2013, aurait « détourné » les bitcoins de ses clients et « échoué à empêcher une cyberattaque qui a abouti au vol de plus de 6000 bitcoins », selon les accusations de la SEC. Mi-décembre, la SEC avait déjà suspendu l’ICO (collectes de fonds en cryptomonnaie, NDLR) d’une entreprise californienne, estimant qu’en promettant des gains aux investisseurs intéressés, elle aurait dû au préalable s’enregistrer auprès de ses services. Elle avait également engagé des poursuites pour fraude à l’encontre d’un Canadien accusé d’avoir collecté jusqu’à 15 millions de dollars auprès de particuliers.