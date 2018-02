Les Canadiens font peu de cas du cartel du pain

Photo: iStock

Toronto — Les Canadiens entretiennent une bonne relation avec leur épicier, révèle un nouveau sondage. Selon l’enquête annuelle réalisée en ligne par les firmes Argyle Public Relationships et Léger, 47 % des répondants ont indiqué que leur opinion au sujet de leur épicier n’avait pas changé dans la foulée des allégations visant au moins sept épiciers et boulangers canadiens, qui auraient coordonné des hausses de prix du pain et de produits liés pendant plus d’une décennie. Aussi, 9 % des participants ont indiqué que les révélations entourant le cartel du pain avaient détérioré de façon importante l’opinion qu’ils avaient de leur épicier, tandis que 13 % ont indiqué que leur opinion s’était améliorée depuis.