Rendement de 9,3 % pour la Caisse de dépôt en 2017

La Caisse de dépôt et placement a fait fructifier son actif de 9,3 % en 2017, un rendement légèrement supérieur à l’indice global auquel elle se compare dans un environnement de « marchés en transition ».



Le gestionnaire de régimes de retraite, qui compte une quarantaine de déposants, dont le Régime des rentes du Québec (RRQ), les employés du secteur public et l’industrie de la construction, compte maintenant un actif net de 298,5 milliards.



Le gain des différents portefeuilles des déposants va de 8 % (Commission de la construction du Québec) à 10,9 % (RRQ), des écarts que la Caisse explique par les profils de risque et les besoins des déposants.



Selon le président de la Caisse, Michael Sabia, les marchés sont tiraillés entre une croissance mondiale synchronisée et certaines inquiétudes liées au resserrement monétaire des banques centrales par rapport au spectre de l’inflation.



Dans ce contexte, la descente boursière des dernières semaines n’est pas étonnante, a-t-il dit. « Comme cette volatilité aurait pu se manifester à tout moment ces derniers mois, nous avions travaillé à bâtir un portefeuille plus résilient, prêt à composer avec des marchés en transition. » Il faut « que nous soyions prêts pour une correction du marché », a-t-il ajouté. « Une correction va arriver, et nous sommes bien positionnés pour en profiter. »



L’indice de référence auquel la Caisse se compare pour l’exercice 2017 est de 9,2 %. Sur cinq ans, la Caisse chiffre son rendement à 10,2 %, comparativement à un indice de référence de 9,1 %.



En 2015 et 2016, les rendements se sont établis à 9,1 % et 7,6 % respectivement.

Peu de détails sur le REM Des détails concernant la fabrication des voitures du Réseau express métropolitain (REM) seront connus sous peu, a indiqué le président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Michael Sabia.

Le sujet du REM, dont la Caisse est le gestionnaire de projet, a fait surface lors d’une rencontre avec les journalistes dans le cadre de la publication des résultats financiers de la Caisse pour 2017.

« D’ici quelques semaines, nous serons en mesure de répondre de façon ouverte et transparente à cette question », a dit M. Sabia. Les pourparlers avec les consortiums qui ont remporté les récents appels d’offres sont toujours en cours.

Il y a deux semaines, Bombardier, dont la Caisse est actionnaire dans sa division Transport, a appris qu’il ne ferait pas partie du projet, contrairement à son concurrent Alstom.

La construction des futures voitures fait l’objet de préoccupations chez les employés de Bombardier, qui s’interrogent sur l’avenir de l’usine de La Pocatière, dont le carnet de commandes sera vide après la livraison des dernières voitures Azur pour le métro de Montréal.

Ventilation

Environ la moitié de l’actif de la Caisse est composé d’actions, à la fois en Bourse et dans des placements privés. L’établissement détient également un peu moins de 100 milliards en placements à revenu fixe (obligations, etc.) et 50 milliards dans des « actifs réels », comme des immeubles et des infrastructures.



Dans le portefeuille d’actions, les actions canadiennes ont réalisé un gain de 7,9 %, inférieur à l’indice de référence de 9,9 %. Dans le créneau des titres « Qualité mondiale », le rendement a été de 9,5 %, sous l’indice de 13,5 %.



Au Québec, les actifs de la Caisse ont augmenté de 50 % sur cinq ans, selon les documents publiés mercredi matin. L’institution a appuyé plusieurs entreprises québécoises dans leurs plans d’expansion à l’étranger, dont Cogeco, SNC-Lavalin et le groupe Solmax, fabricant de géomembranes.



La Caisse a aussi souligné qu’elle a doublé sa présence dans les marchés en croissance de 2012 à 2017, pour la porter à 35 milliards.



Le portefeuille des titres à revenu fixe, qui a produit un rendement global de 3,5 %, a fait l’objet d’une réorganisation. La Caisse a voulu tirer davantage profit des activités de crédit, lesquelles comprennent les prêts aux entreprises. Ce créneau particulier, qui pèse 50 milliards dans les actifs de la Caisse malgré sa création en 2017, a généré un gain de 5,1 %, alors que les placements plus traditionnels ont été limités à 1,8 %.