L’Ontario déloge le Québec du premier rang des ventes de voitures électriques

D’après les données compilées par Fleet Carma, 7477 véhicules hybrides rechargeables et électriques ont été vendus dans la province la plus populeuse au Canada.

En comparaison, 7149 véhicules ont été vendus au Québec. La Colombie-Britannique suivait avec 3270 véhicules hybrides rechargeables et électriques vendus.

La chef de la direction de Mobilité électrique Canada, Chantal Guimont, a expliqué que les rabais plus généreux offerts par l’Ontario et l’installation d’un plus grand nombre de stations de recharge avaient aidé la province à effectuer son rattrapage.

«Le Québec est quand même assez stable, mais en Ontario, ce sont vraiment les incitatifs financiers de 14 000 $ qui font une grande différence», a-t-elle expliqué lors d’un entretien.

Les ventes ontariennes ont progressé de 120 pour cent par rapport à celles de 2016, année où les rabais incitatifs ont été augmentés. Les ventes du Québec ont pour leur part avancé de 44%.

Malgré la croissance de l’Ontario, des analystes de l’industrie prédisent que le nombre de véhicules électriques restera bien en deçà de la cible du gouvernement, qui aimerait qu’ils représentent cinq pour cent de toutes les ventes de véhicules automobiles en 2020.

L’analyste Dennis DesRosiers estime que la probabilité d’atteindre cet objectif «n’est pas faible, elle est nulle».

Plutôt que d’encourager Québec à égaler le montant des rabais de l’Ontario, Mobilité électrique Canada croit qu’une augmentation des communications au sujet des avantages et le nombre croissant de véhicules offerts vont stimuler les ventes.

Mme Guimont a ajouté qu’un comité consultatif fédéral avait recommandé à Ottawa de soutenir les ventes à travers le pays et de simplifier l’accès à l’information pour les acheteurs potentiels.

Mobilité électrique Canada a en outre recommandé qu’Ottawa élimine la TPS sur les véhicules électriques.

«Nous attendons impatiemment les nouvelles du budget et de la stratégie qui doit être annoncée cette année», a-t-elle affirmé.

Selon Mme Guimont, le budget fédéral de la semaine prochaine donnera un important signal au sujet de l’engagement du gouvernement à lutter contre les changements climatiques en appuyant l’électrification des transports.

Au total, un nombre record de 18 564 véhicules électriques ont été vendus au Canada l’an dernier, un chiffre en hausse de 68 pour cent par rapport à 2016.

Les ventes de véhicules électriques rechargeables ont surpassé celles de véhicules hybrides rechargeables pour la première fois à l’échelle du pays. Les modèles les plus populaires étaient la Chevrolet Bolt et les modèles X et S de Tesla. La Chevrolet Volt était, une fois de plus, le modèle hybride rechargeable le plus populaire.

Pour tous les types de véhicules automobiles, les ventes ont progressé de 4,8 pour cent l’an dernier pour atteindre le sommet record de 2,08 millions. Pour les onze premiers mois de l’année, les véhicules électriques représentaient 1,4 pour cent de toutes les ventes.

Québec compte toujours le pourcentage le plus élevé de véhicules électriques vendus, soit 2,2 pour cent de tous les véhicules pour l’année, suivi de la Colombie-Britannique à 1,9 pour cent et de l’Ontario à 1,6 pour cent.

Le Québec a mis en place la seule loi, au Canada, qui exigera l’atteinte d’un certain seuil de ventes pour les véhicules électriques à compter de l’année-modèle 2018. Les ventes de véhicules électriques devront ainsi atteindre cette année 3,5 pour cent des ventes de véhicules légers, une cible qui augmentera progressivement jusqu’à 15,5 pour cent en 2025.

Près de 48 000 véhicules électriques sillonnaient les routes du Canada l’an dernier, alors qu’on en comptait 29 000 en 2016.