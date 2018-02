Une performance «mitigée» pour Uni-Sélect; l’action titube

Uni-Sélect a vu son action toucher un creux de plus de deux ans et demi après avoir affiché une performance qui a été qualifiée de «mitigée» par le président et chef de la direction de l’entreprise, Henry Buckley.

À la Bourse de Toronto, le titre du distributeur québécois de pièces automobiles a dégringolé en début de séance, mardi, pour se négocier temporairement à 21,49 $. L’action a clôturé à 22,94 $, en baisse de 11,8 %, ou 3,07 $.

Même si les revenus trimestriels d’Uni-Sélect, stimulés par les acquisitions, ont bondi de 42,6 % pour s’établir à 415 millions, l’entreprise de Boucherville a vu son bénéfice net chuter de 31,5 %, à 8,7 millions ou 21 ¢ par action.

Au cours d’une conférence téléphonique, M. Buckley a expliqué que Finishmaster, le bras de distribution de peinture et produits connexes de l’entreprise aux États-Unis, continuait notamment à faire face à des défis. «Disons-le, l’an dernier, au sein de FinishMaster, nous avons été affectés par le changement de gamme de produits, a-t-il dit aux analystes. Cela a été un important changement pour nous.» De plus, Parts Alliance, acquise l’an dernier pour environ 355,5 millions dans le cadre d’une percée effectuée au Royaume-Uni par la société établie à Boucherville, a connu un ralentissement saisonnier au trimestre terminé le 31 décembre.

Les profits nets du quatrième trimestre tiennent notamment compte d’une charge de 1,77 million concernant des frais liés à l’acquisition de Parts Alliance, a expliqué Uni-Sélect. Abstraction faite des éléments non récurrents, l’entreprise a engrangé un profit ajusté de 11,6 millions, ou 27 ¢ par action, en recul par rapport à 13 millions, ou 31 ¢ par action, il y a un an.

Aux États-Unis, les acquisitions ont permis à FinishMaster d’afficher une croissance de 10 % de ses recettes trimestrielles, qui ont été de 199 millions. Son bénéfice d’exploitation ajusté a toutefois décliné de 9,7 %, à 19,6 millions. Du côté canadien, le chiffre d’affaires a été de 123 millions, en hausse de 11,6 %, grâce à l’ajout d’entreprises ainsi que la croissance organique des ventes de 1,5 pour cent. Finalement, en ce qui a trait à Parts Alliance, les recettes ont été de 93 millions, alors que le bénéfice d’exploitation ajusté s’est établi à 3,7 millions.

Interrogé par les analystes, M. Buckley a affirmé qu’il ne prévoyait pas réaliser d’autres acquisitions d’envergure dans un avenir rapproché, à moins qu’une occasion alléchante se présente. «Pour l’instant, nous nous concentrons sur les principales activités de l’entreprise, a dit le grand patron d’Uni-Sélect. Nous ne voulons pas d’autres distractions.»

Pour l’exercice, Uni-Sélect a engrangé des profits de 44,6 millions, ou 1,06 $ par action, comparativement à 58,3 millions, ou 1,37 $ par action, en 2017. Son bénéfice ajusté a fléchi de 6,2 %, à 55 millions, ou 1,30 $ par action. De leur côté, les revenus sont passés de 1,2 milliard à 1,5 milliard.