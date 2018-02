Walmart fait moins bien

Bentonville — Le plus important détaillant de la planète a fait moins bien au quatrième trimestre. Walmart a annoncé mardi un bénéfice net de 2,17 milliards $US, ou 73 ¢ US par action. Son bénéfice ajusté s’est chiffré à 1,33 $US par action. Les revenus trimestriels de Walmart ont atteint 136,27 milliards. Les ventes de Walmart à périmètre comparable sur le marché américain ont augmenté pour un 14e trimestre d’affilée, mais ses ventes sur Internet n’ont progressé que de 23 %, alors qu’elles avaient grimpé de 50 % au cours du trimestre précédent. Ce rythme de progression est également plus lent que celui des ventes d’Amazon aux États-Unis en fin d’année. Les analystes notent, d’ailleurs, que la concurrence avec Amazon a pesé sur les marges. En novembre, les prix de Walmart étaient presque alignés sur ceux d’Amazon pour la première fois, retient l’agence Reuters. Sur son exercice décalé 2017-2018 clos fin janvier, le bénéfice net du groupe a plongé de 27,7 %, à 9,86 milliards.