La saison des sucres est lancée

Québec — Après avoir enregistré des ventes de sirop d’érable sans précédent l’an dernier, les producteurs acéricoles du Québec se préparent en vue de la prochaine saison, lancée mardi à Québec. Selon la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, les producteurs ont atteint un nouveau sommet l’an dernier en vendant plus de 118 millions de livres de sirop. On a ainsi réalisé une hausse de 100 % sur sept ans. L’exportation canadienne a aussi atteint un niveau record l’an dernier. En tout, 101 millions de livres de produits d’érable du Canada ont été exportées. La production acéricole québécoise est quant à elle exportée dans 53 pays. Le Québec compte 282 nouveaux producteurs depuis l’an dernier, ce qui porte le total d’acériculteurs à 13 700 dans la province. Ils sont répartis dans une douzaine de régions acéricoles et procurent 10 000 emplois à temps plein, selon la fédération.