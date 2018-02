Recul du bénéfice de l’Industrielle Alliance

Pour le quatrième trimestre terminé le 31 décembre 2017, l’Industrielle Alliance a comptabilisé un bénéfice net de 132,8 millions, ou de 1,24 $ par action, en recul de 14 % sur celui de 155 millions (1,48 $ l’action) du trimestre correspondant de 2016. Le rendement des capitaux propres était de 11,4 % pour les douze derniers mois. Au cumul, pour l’ensemble de l’exercice, le bénéfice net atteint 515,5 millions, ou 4,81 $ par action, contre 537 millions, ou 5,19 $ l’action, un an plus tôt. L’Industrielle Alliance cible pour 2018 un bénéfice par action dans la fourchette de 5,20 $ à 5,60 $ et un rendement sur fonds propres dans la fourchette de 11 % à 12,5 %.