Le Fonds FTQ dans Immunovaccine

Le Fonds de solidarité FTQ a annoncé un investissement de 5,75 millions dans le capital-actions de la société biopharmaceutique Immunovaccine. Cette transaction est faite dans le cadre du placement par voie de prise ferme. « Ce financement viendra soutenir le développement de nouvelles immunothérapies dirigées contre le cancer à partir de la plateforme de libération de médicaments DepoVax mise au point par la Société », peut-on lire dans le communiqué. Immunovaccine possède des bureaux et laboratoires à Halifax et à Québec et prévoit de voir le nombre de ses employés passer de 37 à près de 60 d’ici 2020.