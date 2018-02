Photo: Pedro Ruiz Le Devoir

Ottawa — Les ventes du secteur de la fabrication ont diminué de 0,3 % pour s’établir à 55,5 milliards en décembre, après avoir connu une augmentation révisée de 3,8 % en novembre, a annoncé vendredi Statistique Canada. Dans l’ensemble, les ventes ont diminué dans 11 des 21 industries, lesquelles représentaient 57 % du secteur de la fabrication. Les ventes ont diminué dans sept provinces. Le Nouveau-Brunswick et le Québec ont enregistré les baisses les plus prononcées, qui ont été en partie contrebalancées par des hausses des ventes en Ontario et en Alberta. Au Québec, les ventes ont baissé de 1,1 %, pour se fixer à 13,2 milliards, après avoir affiché une hausse de 1,5 % en novembre.