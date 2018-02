MTY affiche des résultats en hausse

Sur le point d’acquérir les enseignes Bâton Rouge, Pizza Delight, Scores, Toujours Mikes et Ben Florentine, Groupe d’alimentation MTY a terminé l’année sur une bonne note, même si certains de ses restaurants ont temporairement fermé leurs portes aux États-Unis à cause des ouragans.

L’entreprise établie à Montréal a généré un bénéfice net de 19,4 millions, ou 91 ¢ par action, en hausse de 26 % sur un an, tandis que le chiffre d’affaires a progressé de 3 %, à 69,7 millions. De leur côté, les ventes du réseau du propriétaire des enseignes comme Thaï Express, Tiki-Ming, Tutti Frutti et Valentine ont été de 544,2 millions, en progression de 2 %. Au trimestre terminé le 30 novembre, 264 des restaurants exploités par le propriétaire au sud de la frontière ont vu leurs activités être perturbées au Texas et en Floride en raison des ouragans Harvey et Irma. Les ventes des établissements ouverts depuis au moins un an ont grimpé de 2,2 % au Canada, mais se sont contractées de 0,1 % aux États-Unis.

« Bien qu’il y ait du progrès au Canada, nous sommes déçus des tendances au sud de la frontière puisque nous anticipions une croissance à la suite de l’acquisition de Kahala », a souligné l’analyste Leon Aghazarian, de la Financière Banque Nationale, dans un rapport. Annoncée en 2016, cette transaction estimée à 300 millions avait permis à MTY de mettre la main sur 2800 restaurants sous 18 marques dans 25 pays.

Elizabeth Johnston, de Valeurs mobilières Banque Laurentienne, s’est également montrée prudente dans ses prévisions, soulignant dans une note que la concurrence s’accentuait au Canada et que la hausse du salaire minimum en Ontario pourrait donner certains maux de tête à MTY. Cette province représente 14 % des ventes du franchiseur québécois.

Pour l’exercice, MTY a vu ses profits nets décliner de 9 %, à 49,5 millions, ou 2,32 $ par action, ce que l’entreprise a attribué à une charge après impôt de 13,2 millions dans ses résultats. En excluant cet élément, la société estime que son bénéfice net aurait progressé de 20 % en 2017. Grâce aux acquisitions, le chiffre d’affaires a bondi de 44 % pour atteindre 276 millions.

À l’instar des autres sociétés présentes aux États-Unis, MTY profitera de l’entrée en vigueur de la réforme fiscale. L’entreprise prévoit d’économiser 29,2 millions cette année.

Lundi, les actionnaires de Groupe Imvescor — qui exploitait un réseau de 262 restaurants à la fin octobre — voteront sur l’offre de 248 millions en espèces et en actions proposée par MTY et qui a été dévoilée en décembre dernier. En avalant Imvescor, MTY comptera plus de 5700 restaurants répartis sous 75 marques, affichant des ventes annuelles de 2,9 milliards.