Rendement de 6,4% pour CRCD

Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) a réalisé un rendement de 6,4 % en 2017. La valeur de son action passe à 14,09 $, en hausse de 83 ¢ sur un an.

CRCD a souligné qu’elle a dégagé un bénéfice net de 112,8 millions en 2017, ce qui se traduit par un rendement de 6,4 %. « Ces résultats proviennent essentiellement du portefeuille d’investissements à impact économique québécois et du portefeuille des autres investissements qui ont généré des rendements respectifs de 12,7 % et 4,2 % », souligne l’institution. Elle ajoute que, sur sept ans, soit la période de détention minimale obligatoire des actions, le rendement composé est de 5,2 %, auquel s’ajoute le crédit d’impôt (de 40 % au Québec, maximum de 1200 $ par an) obtenu lors de l’acquisition.

L’actif net de CRCD se chiffre ainsi à près de 1,95 milliard au 31 décembre, en hausse de 8,7 % par rapport à l’année précédente. Ses engagements totalisaient 1,08 milliard de dollars au bénéfice de 450 entreprises, favorisant ainsi la création ou le maintien de quelque 67 000 emplois, peut-on lire.