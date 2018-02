Transformations budgétaires extrêmes aux États-Unis

C’est la saison des budgets gouvernementaux. À Washington, cela donne lieu à d’étranges transformations.

Le président américain, Donald Trump, a présenté cette semaine le budget qu’il voudrait voir appliqué par le gouvernement fédéral en 2019. Il y appelle notamment à une augmentation des dépenses militaires de plus de 10 % pour les porter à la coquette somme de 686 milliards $US sur un budget total de 4 000 milliards. Pour compenser un peu, il suggère entre autres qu’on réduise d’environ 30 % les budgets alloués à la diplomatie et au programme de bons alimentaires destinés aux plus pauvres.

Seul à pouvoir adopter le budget, le Congrès américain semble vouloir lui prêter une oreille attentive dans le cadre d’un compromis bipartisan qui s’étendrait sur deux ans. Contrôlé par les républicains, il affiche, sans surprise, un parti pris déclaré pour une hausse des dépenses militaires, une réduction de la régulation financière, une position ferme contre le crime, mais surtout les 1400 milliards en baisses d’impôt en dix ans promis principalement aux entreprises et aux plus riches.

Mer d’encre rouge

Ce qui inquiète plus d’un observateur — principalement à gauche, mais pas seulement — est le peu de cas que ces élus de droite font de l’impact de ces baisses d’impôt sur les finances publiques. Imperméables à la pensée magique du président et de son entourage, la grande majorité des experts ne croient pas que ces baisses d’impôt généreront assez d’activité économique pour se payer toutes seules, mais estiment plutôt qu’elles multiplieront par deux le déficit fédéral annuel, de 587 milliards lors de la dernière année de pouvoir du président démocrate, Barack Obama, à 1200 milliards dès l’an prochain, avant de le porter à 2000 milliards dans moins de dix ans dans le cas probable où ces baisses d’impôt seraient maintenues.

Cette prodigalité budgétaire, comme le virulent discours protectionniste du président Trump, semble tout à fait contraire aux valeurs de rigueur et de rationalité économiques dans lesquelles se drape depuis toujours la droite américaine. Le changement de cap est d’autant plus spectaculaire que tout le monde se souvient de l’obstruction systématique qu’avait opposée au nom de ces valeurs cette même droite aux moindres initiatives de relance économique du gouvernement Obama durant les jours les plus sombres de la pire crise économique de l’après-guerre.

En fait, cette transformation extrême des républicains n’est pas la première. Depuis au moins 75 ans et malgré leurs grands discours de rigueur, la dette américaine a eu tendance à augmenter davantage sous la gouverne des présidents républicains que sous les démocrates. Le meilleur exemple en est Ronald Reagan, qui lui aussi avait gonflé les dépenses militaires et sabré les impôts.

Avec, à 20 000 milliards, une dette publique totale équivalant à 108 % de leur économie, les États-Unis font actuellement mieux que le Japon (240 %) et l’Italie (131 %), mais moins bien que le Canada (88 %), l’Allemagne (62 %) ou même le Gabon (66 %). Normalement, plus la dette est élevée, plus les coûts d’emprunt augmentent pour les gouvernements, parce que les prêteurs craignent un défaut de paiement. Et plus ils augmentent aussi pour tous les autres acteurs dans le pays parce que les pouvoirs publics accaparent toute l’épargne disponible.

Mais les États-Unis ne sont pas un pays normal. Monnaies d’échange et valeurs refuges pour le reste de la planète, leurs devise et bons du Trésor n’ont jamais de mal à trouver preneurs. Le faible niveau de leurs impôts leur laisse aussi théoriquement une bonne marge de manoeuvre fiscale pour rééquilibrer les finances publiques.

Se préparer au pire

On craint néanmoins que cette orgie budgétaire américaine — alors que l’économie roule déjà tout près de la limite de ses capacités — ne prive Washington de précieuses munitions fiscales lorsque viendra l’inévitable retour des vaches maigres économiques.

Inscrit dans une tout autre dynamique politique et économique, le ministre fédéral canadien des Finances, Bill Morneau, a annoncé cette semaine qu’il dévoilera son propre budget à la fin du mois. Invités à le rencontrer vendredi pour lui prodiguer leurs conseils, des économistes ont indiqué qu’ils lui recommanderont de se garder, lui aussi, une certaine marge de manoeuvre pour faire face à d’éventuels coups durs. On pense notamment à une récession, mais également aux dommages que pourraient infliger au Canada le protectionnisme de Donald Trump dans la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain ainsi que la concurrence exercée par ses fameuses baisses d’impôt.