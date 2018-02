Le Fonds FTQ suspend les souscriptions forfaitaires

Le Fonds de solidarité FTQ a annoncé qu’à compter de ce jeudi, 15 février, et ce jusqu’à la fin de l’exercice financier se terminant le 31 mai 2018, l’institution n’acceptera plus les souscriptions forfaitaires (ou par versement ponctuel). Les épargnants qui souscrivent par retenue sur le salaire ou prélèvement bancaire automatique ne sont pas touchés par cet arrêt. Le Fonds précise dans son communiqué que « cette mesure a été annoncée en juillet 2017, et a été reprise dans d’autres communications publiques faites par le Fonds depuis ».