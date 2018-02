Canopy a plus que doublé ses revenus

Photo: Sean Kilpatrick La Presse canadienne

Smith Falls — Le producteur de marijuana Canopy Growth a affiché mercredi un chiffre d’affaires de 21,7 millions pour le trimestre clos le 31 décembre, comparativement à des revenus de 9,8 millions pour les trois derniers mois de 2016. Canopy a vendu l’équivalent de 2330 kilogrammes de marijuana au cours du trimestre, au prix moyen de 8,30 $ le gramme. En comparaison, elle avait vendu 1245 kilos au prix moyen de 7,36 $ le gramme un an plus tôt. Canopy a réalisé un bénéfice de 1,6 million, soit 1 ¢ par action, pour le plus récent trimestre, comparativement à un profit de près de 3 millions, ou 2 ¢ par action, pour la même période de l’exercice précédent.