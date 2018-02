Bénéfice en hausse pour Hydro One

Photo: Darren Calabrese La Presse canadienne

Toronto — Hydro One a affiché un bénéfice du quatrième trimestre en hausse de plus de 20 % par rapport à la même période un an plus tôt. La société mère du plus grand distributeur d’électricité en Ontario a dit avoir engrangé un bénéfice de 155 millions, ou 26 ¢ par action, pour le trimestre clos le 31 décembre. Sur une base ajustée, le bénéfice de Hydro One s’est établi à 170 millions, ou 28 ¢ par action, en regard de celui de 128 millions, ou 21 ¢ par action, réalisé un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 1,44 milliard, en baisse par rapport à ceux de 1,61 milliard obtenus un an plus tôt.