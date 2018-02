Nouveau financement chez Frank Oak

Le détaillant Frank Oak, spécialisé dans le commerce électronique de vêtements pour hommes et femmes, vient de conclure un financement de 20 millions auprès de trois investisseurs menés par la Caisse de dépôt et placement du Québec. Deux autres investisseurs y ont participé, soit Investissement Québec et Goodwater Capital, une firme de la Silicon Valley. Dans une annonce conjointe, le détaillant et la Caisse précisent que le fruit du financement permettra à la compagnie de poursuivre son expansion mondiale tout en déployant de nouvelles technologies, comme l’intelligence artificielle. Frank Oak, dont le siège est situé dans le quartier Mile End, à Montréal, a eu recours à plusieurs financements depuis quelques années, dont un de 5 millions $US en 2012 et un autre de 15 millions $US en 2014.