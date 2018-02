Air Canada, transporteur écolo

Photo: iStock

Le magazine de référence dans l’industrie, Air Transport World, a nommé Air Canada transporteur écologique de l’année pour 2018. La publication retient l’engagement du transporteur à réduire ses émissions en appuyant la production de carburants de remplacement et cite ses nombreux programmes et partenariats écologiques. On y souligne aussi qu’Air Canada est le premier transporteur dans le monde à s’être joint volontairement à la coalition pour le leadership en matière de tarification du carbone de la Banque mondiale.