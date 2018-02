La Banque Scotia achète Jarislowsky Fraser pour 950 millions

Toronto — Fondée il y a plus de 60 ans, la firme montréalaise de gestion de placements Jarislowsky Fraser passera dans le giron de la Banque Scotia dans le cadre d’une transaction évaluée à 950 millions $.



En vertu des termes dévoilés lundi, l’entreprise fondée en 1955 — dont l’actif sous gestion dépasse les 40 milliards $ — conservera son nom et poursuivra ses activités de façon autonome, et son siège social demeurera à Montréal.



« Jarislowsky Fraser, c’est une marque emblématique au Canada grâce à un processus d’investissement discipliné, une approche d’équipe intégrée élaborée par des professionnels chevronnés qui ont fait leurs preuves », a souligné le président et chef de la direction de la Banque Scotia, Brian Porter.



La banque financera cette acquisition par l’entremise d’émission d’actions ordinaires. Un montant supplémentaire pouvant atteindre 56 millions $ de titres de la Banque Scotia pourrait également être versé si certains objectifs de croissance sont atteints.



Les associés de Jarislowsky Fraser ont tous appuyé cette transaction, y compris Stephen Jarislowsky, cet investisseur milliardaire surnommé par plusieurs « le Warren Buffet » du Canada.



La Banque Scotia, avec son réseau de distribution actuel, se trouve dans une position unique pour préserver l’héritage de notre firme et soutenir la prochaine phase de croissance.

Le regroupement des activités de gestion de Jarislowsky Fraser et de la Banque Scotia devrait donner naissance au troisième plus important gestionnaire d’actifs au Canada, avec 166 milliards $ d’actifs sous gestion en date du 31 décembre.La clôture de la transaction, qui doit obtenir le feu vert des autorités réglementaires, est prévue au troisième trimestre de l’exercice 2018.Au départ, Jarislowsky Fraser vendait des données financières aux investisseurs. Elle a commencé à fournir des services-conseils et à gérer des fonds pour des caisses de retraite, des entreprises et des organisations gouvernementales dans les années 1960.Stephen Jarislowsky détient une formation en génie mécanique de l’université Cornell, un baccalauréat en culture orientale de l’université de Chicago et une maîtrise en administration des affaires de l’université Harvard. Il est également en outre détenteur de plusieurs doctorats honorifiques.