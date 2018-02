Résultat en hausse pour CAE

Photo: La Presse canadienne

Après une année plus difficile, le spécialiste des simulateurs et de la formation CAE s’attend à ce que sa division de la santé — son secteur le moins important — renoue avec la croissance au terme de l’exercice 2018. Quant à sa performance au troisième trimestre, le bénéfice net des activités poursuivies s’est élevé à 117,9 millions, ou 44 ¢ par action, en hausse de 74 % par rapport à il y a un an. CAE a bénéficié d’un recouvrement d’impôt de 24 millions, ce qui est entre autres attribuable à la réforme fiscale récemment entrée en vigueur aux États-Unis. En excluant les éléments non récurrents, le profit ajusté par action s’est établi à 28 ¢, comparativement à 26 ¢ par action au troisième trimestre de 2017. De leur côté, les revenus ont été de 704,4 millions, en hausse d’environ 3,2 % sur un an. Au cours du troisième trimestre, CAE a décroché pour 1,2 milliard de dollars de contrats, ce qui a contribué à faire passer à 7,4 milliards la taille de son carnet de commandes.