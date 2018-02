Nouveau président chez PSP

Le conseil d’administration de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) a annoncé la nomination de Neil Cunningham à titre de président et chef de la direction. Il occupait le poste de premier vice-président, chef mondial des placements immobiliers et ressources naturelles de l’institution. Il remplace André Bourbonnais, qui a avisé le conseil d’administration de sa décision de quitter Investissements PSP. « Il se joindra à BlackRock plus tard cette année pour diriger une nouvelle initiative [vouée] aux investissements alternatifs », peut-on lire dans le communiqué.