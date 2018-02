Les syndiqués d’ABI devant l’Assemblée nationale

Photo: Jacques Boissinot La Presse canadienne

Québec — Les syndiqués en lockout de l’aluminerie ABI à Bécancour ont manifesté devant l’Assemblée nationale mercredi. Au même moment, les parlementaires ont adopté à l’unanimité une motion de Québec solidaire reconnaissant les « impacts négatifs » du conflit et demandant aux parties de reprendre les négociations. Environ 200 syndiqués ont protesté contre le lockout et ont réclamé le retour de la partie patronale à la table des négociations. Ils ont fait valoir que l’entreprise bénéficie de tarifs avantageux d’Hydro-Québec et que, par conséquent, le pacte social avec l’aluminerie était rompu. La ministre du Travail, Dominique Vien, a convoqué les parties vendredi matin à une rencontre afin de les ramener à la table des négociations. Mercredi matin, en point de presse, elle a souhaité la bienvenue aux travailleurs à l’Assemblée nationale, ajoutant que « le vrai lieu où devraient se trouver les deux parties, c’est autour d’une table de négociations ».